Илона Гвоздева попала в ДТП (фото)

/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У себя в соцсетях Илона Гвоздева опубликовала фотографию побитой машины, а через некоторое время сообщила подробности ДТП.

Реклама

По словам танцовщицы, в ее автомобиль въехала другая машина. Виновником аварии стал водитель другого автомобиля, так как он не соблюдал дистанцию.

Но, слава богу, все обошлось. Мы дольше ждали страховую. Но это было стремно. Первые 5 секунд я сидела за рулем: "Господи, насколько все плохо сзади". Конечно, когда я вышла посмотрела. Мягко говоря, я отделалась царапинами, а у него полный капот, – рассказала Илона у себя в InstaStories.

Танцовщица посоветовала подписчикам не терять бдительность на светофорах и соблюдать дистанцию.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно российская телеведущая Ксения Собчак оказалась в эпицентре скандала после ДТП в Сочи. Ксения Собчак на элитном такси направлялась в аэропорт. Чтобы доставить Ксению на самолет в Москву вовремя, водитель выехал на встречную полосу.

Реклама

Другие новости о звездах: