Илона Гвоздева считает, что в новом сезоне Танців з зірками продюсеры помогают некоторым участникам

Илона Гвоздева раскритиковала новый сезон "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева, которая несколько раз участвовала в танцевальном шоу, смотрит новые эфиры и комментирует их у себя в Instagram. Танцовщица, обидевшаяся на Владимира Остапчука, раскритиковала некоторых участников, а также вычислила "любимчиков" продюсеров проекта.

По мнению Гвоздевой, на проекте одной паре уделяют больше внимания, чем другим. Это касается Димы Кадная и его партнерши Алины Ли.

Самые шикарные костюмы проекта и образы почему-то именно у этой пары и уже не первый эфир. Проекция, технические возможности, подача, постановка, реклама, дневники — чувствуется особое внимание к этой звезде. Явно видно, что этой паре дают больше возможностей для своего проявления, чем остальным ребятам, – написала Илона Гвоздева в сторис.

Она добавила, что когда участвовала в танцах, то все были на равных условиях и борьба была честной.

Скриншот: instagram.com/ilonagvozdeva/

Высказалась Илона и о Меловине, написав, что его партнерша выступила хуже, чем сам артист, а номер пары назвала "аморальным".

Впервые за историю проекта профессиональная танцовщица танцевала технику ча-ча-ча хуже звезды (нонсенс). Все тот же дьявольский образ, кресты, монашки, падшие души — эпатаж на первом месте, все остальное не в счет. Я конечно все понимаю — шоу и так далее, но есть мораль и границы приличия, – пишет в соцсети хореограф.

Скриншот: instagram.com/ilonagvozdeva/

Также в сторис Илона Гвоздева призналась, что после ее обзоров ей активно начали писать фанаты Меловина и защищать певца. На что хореограф ответила, что останется при своем мнении.

Скриншот: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Гвоздева отметила, что Лиза Русина станцевала хуже, чем Melovin:

Если она сама не может танцевать эти стили, вопрос в следующем: как она может его (Меловина – ред.) научить?

Скриншот: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Конкурентов Меловина и Кадная Илона Гвоздева чаще хвалила, особенно ей понравились танцы Джамалы, Евгении Власовой и Дмитрия Дикусара.

У себя на странице Гвоздева также объяснила, что критиковать пары ей позволяют 10-летний танцевальный опыт, образование хореографа, педагогический стаж и то, что у нее "всегда есть своя точка зрения".

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