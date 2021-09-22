Экс-участник Танців з зірками ответил на обвинения солистки KAZKA, что не верит в ее победу на проекте

До прямых эфиров танцевального проекта Александра Зарицкая призналась, что должна была танцевать с одним партнером, но незадолго до премьеры шоу отказалась от него

Почему Александра Зарицкая не танцует с Александром Прохоровым на паркете "Танців з зірками" / Фото: скриншот

Во время интервью Маше Ефросининой солистка KAZKA рассказала, что изначально они с первым партнером хорошо общались. Но ближе к началу прямых эфиров он начал сомневаться в успехе их пары на проекте. Певица тогда не называла имя танцора.

Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, который за меня будет рвать просто всех и мне говорить: "Мы с тобой выиграем", – делилась Зарицкая.

Чуть позже солистка KAZKA призналась, что речь идет об Александре Прохорове, который ранее уже принимал участие в проекте. Танцор в интервью kp.ua прокомментировал обвинения певицы.

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Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

По словам Прохорова, он готовил Зарицкую к проекту. Она сам обратилась к нему за помощью.

Я был не прочь танцевать с Сашей, но этот вопрос со мной продюсеры шоу не обсуждали. Я – спортсмен и, прежде всего, любое соревнование для меня – это борьба за первенство. Также знаю, что меня рассматривали как пару еще с несколькими девушками и я ждал утверждения от канала, – сказал танцор.

Александр Прохоров / Фото: Instagram

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Прохорову не нравится, как Александра преподносит ситуацию в СМИ.



Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова. Изначально я с ней занимался просто в роли хореографа, который учит танцам. Сейчас она пользуется этой ситуацией и хочет показать себя в роли жертвы, но история была совсем не такая, – говорит Александр Прохоров.

Он уточнил, что был бы не против танцевать в паре с солисткой KAZKA, но продюсеры выбрали для Зарицкой другого партнера.

Я не отказал ей, а попросил подождать решения канала об утверждении пар, так как артисты и хореографы могут озвучивать свои пожелания, но финальное слово всегда остается за продюсерами шоу. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазиях, – сказал танцор.

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