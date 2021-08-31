Имитировала обморок, чтобы сбежать: жертва Талашко рассказала о домогательствах актера

Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах - комментарии звезд / Фото: Скриншот из YouTube

Легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

От преподавания в ВУЗе Талашко уже отстранили, а историй о харассменте с его стороны становится все больше.

Одной из первых была опубликована история Юлии Бирзул, которая в подростковом возрасте выиграла актерский конкурс, где членом жюри был Владимир Талашко. Когда девушка приехала поступать в Киев из провинциального города, ее вызвался встречать сам мастер.

Когда он повез Юлю завтракать к себе домой, той было неловко и страшно:

Жизненного опыта у меня еще никакого не было в 15 лет. К тому же передо мной был герой из фильма, который мы постоянно пересматривали всей семьей... Предложил: "Вам после поезда нужно помыться, принять душ!". Мой детский мозг тогда испугался. Что он обо мне сейчас подумает, думала я... Что я какое-то "село и люди"... А может от меня неприятно пахнет.

Сначала актер послушал программу девушки, затем предложил пофотографировать. Так, по словам Юлии, и перешел к объятиям. Девушка-подросток не понимала, что ей делать:

Я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. И вот в этой ситуации я тоже неожиданно сделала вид, что потеряла сознание. Талашко очень испугался...

Идея с потерей сознания была просто спасением для начинающей актрисы. Юле чудом удалось сбежать, но все годы обучения она больше всего боялась, что об этом эпизоде ​​кто-то узнает. И сейчас она ​​не хочет общаться с прессой, хотя от своих слов не отказывается.

Украинский актер Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни "старики" / Фото: kino-teatr.ru

Кстати, по утверждению очевидцев, чаще всего от чрезмерного внимания Талашко страдали юные девушки, которые приехали поступать из провинциальных городов.

А вот бывшая студентка звезды кино, актриса и общественная активистка Настя Вергелес рассказывает – мастер превратил ее обучение в ад:

Гадкие шутки о том, что хочется посмотреть, как ты выглядишь без одежды или какой у тебя размер груди. Конечной точкой было, когда он мне сказал: "Значит так, ты ко мне сегодня приезжаешь вечером, мы с тобой репетируем индивидуально и после того будем решать, ты остаешься или нет".

Реакция колег и артистов

Многие звезды, которые знают Владимира Дмитриевича лично, в обвинения не верят. Анжелика Рудницкая вместе с Талашко ездила несколько раз в АТО с благотворительными выступлениями и никаких поводов усомниться в нем не заменила.

Вступился в соцсетях за Талашко и продюсер Вадим Лисица:

Конечно, я не девушка и он ко мне не приставал. Отметил для себя, что он интеллигент и очень добрый человек.

Ксения Мишина слышала о харассменте в ВУЗе, но сама с этим не сталкивалась. Актриса подчеркивает важность огласки случаев с домогательством.

Просто я знаю эти истории и я сама там училась. Я когда-то слышала эти истории. И я очень рада и очень горжусь тем, что мы говорим о таких вещах, – отметила Мишина.

Актриса Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

Дарья Петрожицкая тоже считает, что девушки не должны молчать, если столкнулись с домогательством:

Это страшно на самом деле. Но я рада, что люди открываются, девушки не боятся высказывать, рассказывать свои истории.

Олег Сенцов прокомментировал скандал вокруг легенды кино:

Знаю, что там есть несколько уже каминг-аутов, что это были ухаживания и надо дождаться этого расследования. Если это действительно правда, это позор. Каково бы ни было имя у человека, что бы он ни сделал, за это должно быть наказание.

Режиссер Олег Сенцов / Фото: Getty Images

Ольга Сумская тоже высказалась об обвинениях в адрес Владимира Талашко:

Я потрясена тем, что все это открылось. Я бы никогда не подумала о своем коллеге, известном народном артисте. Думаю, это какое-то невероятное недоразумение. Не верится, не укладывается в голове.

На время расследования Владимира Талашко отстранили от преподавания. "Зірковий шлях" звонил Владимиру Дмитриевичу в течение двух недель, но он ни разу не взял трубку. В редких комментариях нашим коллегам актер подчеркнул – все обвинения в его адрес ложные.

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