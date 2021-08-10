Талашко не один такой: Янина Соколова подтвердила обвинения в сексуальных домогательствах в Карпенко-Карого

Народный артист Украины и звезда советского фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко был не единственным преподавателем, который совершал попытки соблазнить студенток

Владимир Талашко, Янина Соколова / Фото: facebook.com/plisko.av

Такое заявление сделала Янина Соколова после того, как звезду фильма "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в домогательствах. Теперь скандал приобрел еще больших масштабов. По словам журналистки, в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого с харрасментом можно столкнуться и от других преподавателей.

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В Facebook Янина Соколова рассказала, что когда приехала из Запорожья в Киев в возрасте 19 лет, один из преподавателей имел к ней подобные намерения.

Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние". Я категорически давала отворот метрам, но память это держит. И накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь, – написала Янина Соколова.

Владимира Талашко журналистка назвала "растлителем молодых девушек" и отметила, что университет превратился в кладбище.

Мне трудно представить, что чувствует молодая девушка, которая приехала из Золотоноши или Пятихатки в Киев учиться, в тот момент, когда метр сцены, от которого зависит твое будущее в профессии, щупает тело и лезет к ней в юбку, бонусуя это поцелуями, которые он осуществляет своими народно артистскими губами. Напуганные девушки молчали годами. Пока в одной терпение не лопнуло. И одна за другой женщины начали рассказывать свои истории, – поделилась Янина Соколова.

Украинский актер Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни старики" / Фото: kino-teatr.ru

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

Легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко на днях обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В нем Владимир Талашко преподает и является художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

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Истории девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях девушек описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

Одна из жертв домогательств преподавателя – актриса Виктория Муштей. Она столкнулась с домогательствами в 18 лет, когда поступала на дикторский факультет. Талашко под предлогом репетиции пригласил девушку в свою квартиру, после чего начал фотографировать и приставать.

"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла. Я чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше", – рассказала Виктория.

На данный момент служебное расследование проводит Министерство культуры и информационной политики.

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