Индия одержала третью победу в Мисс Вселенная. В чем феномен представительниц этой страны?

Участница от Индии третий раз одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная" / Фото: Getty Images

Получить титул Мисс Вселенная хотя бы однажды мечтают множество конкурсанток с разных стран мира. Индийским участницам это удалось несколько раз – в этом году в конкурсе победила 21-летняя актриса Харнааз Сандху.

Она стала третьей индианкой в истории, которая получила заветную корону. До этого в 1994 году звание Мисс Вселенная присвоили модели Сушмите Сен, а спустя четыре года жюри выбрали бизнесвумен Лару Датту.

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Сушмита Сен

Первая индианка, выигравшая соревнование, родилась 19 ноября 1975 года. В детстве Сушмита хотела стать журналисткой, но когда выросла, изменила свою мечту и захотела блистать на экранах.

В итоге, Сен стала известной индийской актрисой и моделью. Победа в Мисс Вселенная была не единственным достижением девушки, до этого она получила премию Filmfare за лучшую женскую роль второго плана в комедийном фильме Biwi No 1.

Сушмита Сен / Фото: Getty Images

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Лара Датта

Лара – магистр маркетинга и средств связи. Несмотря на то, что она тоже прославилась воплощая различные роли в кино, девушка все-таки больше занималась предпринимательской деятельностью.

В 1997 году в Индии она была коронована как мисс Интерконтиненталь. Она тоже является лауреатом различных наград, так же, как и ее предшественница, однажды получила премию Filmfare.

Мисс Вселенная 2000 весьма удачно проявила себя в рекламном бизнесе, в частности была лицом известных косметических брендов.

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Лара Датта / Фото: Getty Images

Харнааз Сандху

Харнааз Сандху стала семидесятой победительницей всемирного конкурса красоты и вернула Индии титул "Мисс Вселенная" спустя 21 год, после того, как Лара выиграла конкурс в 2000 году.

Впервые в конкурсе красоты Харнааз участвовала, когда ей было 17 лет. Тогда она представляла родной город на национальной арене. После был Femina Miss India в 2019-м и в том же году Сандху была коронована как Femina Miss India Punjab, а еще девушка выиграла титул LIVA Miss Diva Universe 2021.

В подростковом возрасте Харнааз приходилось противостоять издевательствам одногодок. Девушка была тихоней и из-за скромности почти ни с кем не общалась – именно это и стало причиной буллинга со стороны ее одноклассников.

Харнааз Каур Сандху / Фото: Getty Images

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