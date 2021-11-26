Инстаграм удалил фото Мадонны с обнаженной грудью – дива возмущена

Instagram удалил откровенные фото Мадонны / Фото: Getty Images

Певица взбудоражила соцсети своими откровенными фото и нарвалась на критику фанатов из-за обнаженного бюста. Руководство Instagram тоже такой открытости не оценило и удалило снимки звезды.

Такое решение возмутило американскую поп-диву. Свое негодование она высказала в своем аккаунте и снова опубликовала подборку соблазнительных фото в сетчатых колготках. Правда, оголенную грудь Мадонна закрыла смайликом.

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Мадонна прикрыла грудь смайликами – instagram.com/madonna

Перепощу фотографии, которые Инстаграм удалил без предупреждения и уведомления. Меня до сих поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это это единственная часть женской анатомии, которую можно сексуализировать, – высказалась звезда.

Некоторые подписчики дивы не поддержали ее возмущение и порекомендовали певицы "завязывать" с подобными провокационными фотосессиями, ведь Мадонне уже, на минуточку, 63 года.

"Что случилось с тобой, бабушка?"

"Неужели мы действительно хотим смотреть на почти оголенную 70-летнюю?"

"Если у вас возникла проблема, вы всегда можете постить на onlyfans или п***о-сайтах. Дети видят это каждый день и подписываются на тебя, хватит с этим п***о"

"Пожалуйста, Мадонна, ты уже бабушка и все еще хочешь выглядеть сексуально? Будь честной, вот и все"

Некоторые фанат согласны с политикой соцсети – instagram.com/madonna

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