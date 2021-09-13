Instagram vs реальность: как на самом деле выглядит Мадонна в корсете и колготах в сетку

Мадонна появилась на публике в эпатажном наряде / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

Мадонна, которая недавно отметила свое 63-летие, опубликовала в Instagram несколько снимков. На них артистка позирует в тугом черном корсете, колготках в сетку, картузе и перчатках. Именно в таком образе поп-легенда появилась на премии MTV VMA, которая накануне прошла в США.

Многие поклонники восхитились внешним видом певицы, но некоторые отметили, что Мадонна по-разному выглядит на фото в Instagram и на снимках профессиональных фотографов, которые работали на мероприятии. Мы решили сравнить кадры – и действительно, невооруженным глазом видно, что артистка активно пользуется фильтрами и обрабатывает фото перед публикацией.

Фото слева – из Instagram Мадонны, а справа – кадр, сделанный фотографами на MTV VMA.

Фото Мадонны с ретушью и без / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

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Похоже, что артистку не слишком заботит чье-то мнение, ведь на комментарии хейтеров она не отвечает и продолжает размещать в соцсетях "отфотошопленные" снимки.

Некоторые подписчики Мадонны все же отметили, что несмотря на ретушь лица, фигура у Мадонны отличная. Фанаты назвали певицу "богиней" и "красоткой", а ее фото с MTV VMA набрали более полумиллиона лайков.

Мадонна появилась на сцене MTV VMA / Фото: Getty Images

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