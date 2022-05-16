Ирина Федишин о скандале на Евровидении из-за Польши: Система оценивания дала сбой

Ирина Федишин заявила, что система оценивания на "Евровидении" дала сбой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn, youtube.com

Ранее мы уже делали разбор этой ситуации и объяснили, почему начался скандал и как члены жюри, вероятно, обманули публику. При этом факт остается фактом: украинские судьи низко оценили выступление Польши, за что многие поляки обиделись на Украину – ведь большее количество украинских беженцев, которые покинули родную страну из-за нападении России, тепло приняли именно в Польше.

В своем Instagram-аккаунте член профессионального жюри Украины на "Евровидении", певица Ирина Федишин опубликовала пост, в котором сообщила новые подробности.

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Ирина также подчеркнула, что не только украинское жюри низко оценило выступление поляка Ochman на песенном конкурсе.

Жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинского жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентено?

Кроме этого, по словам певицы, система подсчета баллов на "Евровидении" дала сбой!

Только что до меня дошли сведения о том, что система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов.

Скриншот: Instagram

К слову, Польша получила довольно высокую оценку от Украины – 12 баллов из 24 возможных. Правда, все эти баллы дали обычные украинцы, отправившие сотни тысяч платных SMS.

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Тысячи украинцев оставили свои сообщения с извинениями перед польским исполнителем на его страничке в Instagram.