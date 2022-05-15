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Украинцы устроили флешмоб в Instagram-аккаунте представителя Польши на Евровидении-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 мая, 16:50
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Украинцам досадно, что польский певец Ochman не получил ни одного балла от украинского жюри на "Евровидении-2022". Так что зрители решили подбодрить артиста
Украинцы поддержали Ochman из Польши после 0 баллов от нашего жюри
Украинцы поддержали Ochman из Польши после 0 баллов от нашего жюри / Фото: eurovision.tv

Сразу же после оглашения результатов финального голосования "Евровидения-2022" возник скандал. Как известно, члены жюри из Украины оценили выступление участника из Польши в ноль баллов. Такая новость возмутила наше общество, ведь сами украинские телезрители дали певцу максимальные 12 баллов.

Сначала в Сети писали гневные комментарии об украинских судьях "Евровидения-2022". Но вскоре украинцам пришла отличная идея – устроить флешмоб в Instagram-аккаунте Ochman, чтобы таким образом выразить поддержку поляку.

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Под последним видеопостом Ochman, где он с Kalush Orchestrа исполнил песню Stefania на улице в Италии, украинцы выразили свои слова поддержки и благодарности певцу.

  • PL+UA=❤️ Простите за наше жюри.
  • Охман, народ Украины с вами! Простите наше жюри! Украинцы голосовали за вас! Спасибо, Польша!
  • Мне досадно за украинское жюри, я не знаю, что с ними, вы должны были получить 12.
  • Польша, извините за украинское жюри. Прекрасная песня, люди проголосовали за вас.
  • Мне очень досадно за решение украинских судей. Мы очень благодарны за вашу поддержку! Украинцы проголосовали за вас.
  • Мы любим тебя, Польша.
  • Мы, украинцы, голосовали за тебя, друг! Пожалуйста, не обращайте внимания на наших глупых судей.
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Напомним, представитель Польши Ochman исполнил на конкурсе песню River и занял в финале 12-е место с 151 баллом. Отметим, что украинские телезрители оценили поляка в 12 баллов.

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Ранее мы писали, как голосовали жюри на "Евровидении-2022" и кто дал Украине максимальное количество баллов.

Кстати, украинское жюри на песенном конкурсе уже оправдалось за свои баллы Польше.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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