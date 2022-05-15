Украинцы устроили флешмоб в Instagram-аккаунте представителя Польши на Евровидении-2022

Сразу же после оглашения результатов финального голосования "Евровидения-2022" возник скандал. Как известно, члены жюри из Украины оценили выступление участника из Польши в ноль баллов. Такая новость возмутила наше общество, ведь сами украинские телезрители дали певцу максимальные 12 баллов.
Сначала в Сети писали гневные комментарии об украинских судьях "Евровидения-2022". Но вскоре украинцам пришла отличная идея – устроить флешмоб в Instagram-аккаунте Ochman, чтобы таким образом выразить поддержку поляку.
Под последним видеопостом Ochman, где он с Kalush Orchestrа исполнил песню Stefania на улице в Италии, украинцы выразили свои слова поддержки и благодарности певцу.
- PL+UA=❤️ Простите за наше жюри.
- Охман, народ Украины с вами! Простите наше жюри! Украинцы голосовали за вас! Спасибо, Польша!
- Мне досадно за украинское жюри, я не знаю, что с ними, вы должны были получить 12.
- Польша, извините за украинское жюри. Прекрасная песня, люди проголосовали за вас.
- Мне очень досадно за решение украинских судей. Мы очень благодарны за вашу поддержку! Украинцы проголосовали за вас.
- Мы любим тебя, Польша.
- Мы, украинцы, голосовали за тебя, друг! Пожалуйста, не обращайте внимания на наших глупых судей.
Напомним, представитель Польши Ochman исполнил на конкурсе песню River и занял в финале 12-е место с 151 баллом. Отметим, что украинские телезрители оценили поляка в 12 баллов.
Ранее мы писали, как голосовали жюри на "Евровидении-2022" и кто дал Украине максимальное количество баллов.
Кстати, украинское жюри на песенном конкурсе уже оправдалось за свои баллы Польше.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине