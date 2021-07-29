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Федишин записала дуэт с мужем и снялась в клипе в образе невесты: очень трогательное видео

29 июля, 15:15

Анна Ковпак

Певица презентовала красивый ролик на песню "Не кохав" с мужем и детьми, который приурочен к годовщине их свадьбы

Ирина Федишин спела с мужем и снялась с ним в совместном клипе / Фото: скриншот

Ровно 15 лет назад Ирина Федишин обвенчалась со своим супругом, продюсером Виталием Човныком. Об этом она написала под видеороликом, премьера которого состоялась сегодня.

Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07 мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа что имеем друг друга

Сама видеоработа получилась очень романтичной и нежной. Кроме Ирины и ее мужа, в клипе снялись также их сыновья Юрий и Олег. Все мужчины были одеты в рубашки и жилеты, а певица в образе невесты красовалась в платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

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Поклонники пришли в восторг и от дуэта, и от клипа. Об этом они написали в комментариях под видео:

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Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин выходит замуж второй раз. Певица стала женой своего продюсера Виталия Човныка в 2006 году. Теперь супруги решили сыграть вторую свадьбу.

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Источник: Сегодня

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