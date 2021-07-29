Федишин записала дуэт с мужем и снялась в клипе в образе невесты: очень трогательное видео

Ирина Федишин спела с мужем и снялась с ним в совместном клипе / Фото: скриншот
Ровно 15 лет назад Ирина Федишин обвенчалась со своим супругом, продюсером Виталием Човныком. Об этом она написала под видеороликом, премьера которого состоялась сегодня.
Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07 мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа что имеем друг друга
Сама видеоработа получилась очень романтичной и нежной. Кроме Ирины и ее мужа, в клипе снялись также их сыновья Юрий и Олег. Все мужчины были одеты в рубашки и жилеты, а певица в образе невесты красовалась в платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру.
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Поклонники пришли в восторг и от дуэта, и от клипа. Об этом они написали в комментариях под видео:
- Вау отлично слушаю и кайфую вы прекрасный дуэт! Продолжайте и дальше.
- Теперь эту песню могут петь все молодожены Украины.
- Вау! Не могу описать этот шедевр! Очень красивая песня и клип! Вы невероятные! Супер! Будто настоящему клип вашей свадьбы!
- Браво замечательный дуэт. Песня суперова. Спасибо за ваше творчество.
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Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин выходит замуж второй раз. Певица стала женой своего продюсера Виталия Човныка в 2006 году. Теперь супруги решили сыграть вторую свадьбу.
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