Федишин записала дуэт с мужем и снялась в клипе в образе невесты: очень трогательное видео

Певица презентовала красивый ролик на песню "Не кохав" с мужем и детьми, который приурочен к годовщине их свадьбы

Ирина Федишин спела с мужем и снялась с ним в совместном клипе / Фото: скриншот

Ровно 15 лет назад Ирина Федишин обвенчалась со своим супругом, продюсером Виталием Човныком. Об этом она написала под видеороликом, премьера которого состоялась сегодня.

Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07 мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа что имеем друг друга

Сама видеоработа получилась очень романтичной и нежной. Кроме Ирины и ее мужа, в клипе снялись также их сыновья Юрий и Олег. Все мужчины были одеты в рубашки и жилеты, а певица в образе невесты красовалась в платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

Читайте также: Двое мужчин уговаривают Ирину Федишин на серьезный шаг в ее жизни: Пока не могу

Поклонники пришли в восторг и от дуэта, и от клипа. Об этом они написали в комментариях под видео:

Вау отлично слушаю и кайфую вы прекрасный дуэт! Продолжайте и дальше.

Теперь эту песню могут петь все молодожены Украины.

Вау! Не могу описать этот шедевр! Очень красивая песня и клип! Вы невероятные! Супер! Будто настоящему клип вашей свадьбы!

Браво замечательный дуэт. Песня суперова. Спасибо за ваше творчество.

Читайте также: Ирина Федишин оголила плечи в стильном цветочном платье на свадьбе у родственников: фото

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин выходит замуж второй раз. Певица стала женой своего продюсера Виталия Човныка в 2006 году. Теперь супруги решили сыграть вторую свадьбу.