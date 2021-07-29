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Федишин записала дует з чоловіком і знялася в кліпі в образі нареченої: дуже зворушливе відео

29 липня, 15:15

Ганна Ковпак

Співачка презентувала красивий ролик на пісню "Не кохав" з чоловіком і дітьми, який приурочений до річниці їхнього весілля

Ірина Федишин заспівала з чоловіком і знялася з ним в спільному кліпі / Фото: скриншот

Рівно 15 років тому Ірина Федишин повінчалася зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником. Про це вона написала під відеороликом, прем'єра якого відбулася сьогодні.

Пісня до 15-річчя подружнього життя. 29.07 ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу що маємо друг одного

Сама відеоробота вийшла дуже романтичною і ніжною. Крім Ірини та її чоловіка, в кліпі знялися також їхні сини Юрій і Олег. Всі чоловіки були одягнені в сорочки і жилети, а співачка в образі нареченої красувалася в сукні, яка ідеально підкреслювала її фігуру.

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Шанувальники прийшли в захват і від дуету, і від кліпу. Про це вони написали в коментарях під відео:

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Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин виходить заміж вдруге. Співачка стала дружиною свого продюсера Віталія Човник в 2006 році. Тепер подружжя вирішило зіграти друге весілля.

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Джерело: Сьогодні

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