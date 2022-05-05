Иван Дорн сказал, при каком условии готов вернуться в Москву

Иван Дорн рассказал, когда готов приехать в РФ / Фото: Pixabay, instagram.com/dorn_ivan

Иван Дорн, как и большинство украинских звезд, получил почетный запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Однако певца это совсем не расстроило.

По словам Дорна, он и так собирался в Москву только тогда, когда она будет подконтрольной Украине территорией.

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Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края – заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: "нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить", – заявил певец в интервью "Факты.ICTV".

Также исполнитель признался, что уже готовится к похоронам Путина. Присутствовать на них особого желания у Дорна нет, но отпраздновать это событие он все же планирует.

Я не жалею о том, что не увижу его похороны. Я не видел похороны Сталина, так и Путина не увижу. Ничего страшного. Я бы отпраздновал сто процентов. У меня уже бутылка водки стоит на этот день и салюты, – поделился Дорн.

После победы Украины в войне исполнитель намерен организовать большой концерт с участием всех украинских звезд.

Праздник нашей победы будет реально классным! Я его очень жду и, надеюсь, он произойдет как можно скорее, – добавил музыкант.

Ранее брат украинской певицы TAYANNA Миша Марвин покинул лейбл Black Star, который создал Тимати.