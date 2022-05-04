Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Развод Ступки

Насте - 35!

Рианна родила?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Брат TAYANNA Миша Марвин ушел из Black Star

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О переменах в своей жизни брат украинской певицы рассказал у себя в соцсетях
Миша Марвин сообщил, что прекратил сотрудничество с российским лейблом
Миша Марвин сообщил, что прекратил сотрудничество с российским лейблом

Миша Марвин сообщил, что он больше не артист российского лейбла Black Star. Кроме этого певец лишился своего псевдонима и всех песен, записанных за период работы в лейбле.

Я напишу еще много новых песен, мы проведем много времени на моих будущих концертах, – написал у себя в Instagram брат TAYANNA.

Реклама

Причиной своего ухода из российского лейбла артист назвал нежелание продлевать контракт.

В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Я благодарен всем, кто принимал участие в развитии артиста Миша Марвин. Я благодарен Паше за то, что именно он поверил в меня 7 лет назад и помогал на протяжении всего этого времени.

Отметим, Миша у себя в соцсетях высказался против российской агрессии и поддерживает Украину. В это же время другие артисты Black Star хранят молчание.

Теперь Марвин – Миша М. Он уже представил свой новый трек "Человек".

Реклама

Возможно, он не коммерческий, наверно, не для чартов. Но это очень важная для меня песня.

Ранее TAYANNA развенчала популярные мифы о бандеровцах, которые распространяет российская пропаганда

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять