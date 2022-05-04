Брат TAYANNA Миша Марвин ушел из Black Star

О переменах в своей жизни брат украинской певицы рассказал у себя в соцсетях

Миша Марвин сообщил, что прекратил сотрудничество с российским лейблом

Миша Марвин сообщил, что он больше не артист российского лейбла Black Star. Кроме этого певец лишился своего псевдонима и всех песен, записанных за период работы в лейбле.

Я напишу еще много новых песен, мы проведем много времени на моих будущих концертах, – написал у себя в Instagram брат TAYANNA.

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Причиной своего ухода из российского лейбла артист назвал нежелание продлевать контракт.

В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Я благодарен всем, кто принимал участие в развитии артиста Миша Марвин. Я благодарен Паше за то, что именно он поверил в меня 7 лет назад и помогал на протяжении всего этого времени.

Отметим, Миша у себя в соцсетях высказался против российской агрессии и поддерживает Украину. В это же время другие артисты Black Star хранят молчание.

Теперь Марвин – Миша М. Он уже представил свой новый трек "Человек".

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Возможно, он не коммерческий, наверно, не для чартов. Но это очень важная для меня песня.

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