Ивана Урганта убрали с росТВ после поддержки Украины? Ксения Собчак открыла все карты

По словам Ксении Собчак, выпусков "Вечернего Урганта" больше не будет. / Фото: скриншот

После того, как Путин напал на Украину, команда "Вечернего Урганта" сообщила, что останавливает работу на несколько дней. Зрители ждали возвращения программы. Однако, возможно, выпусков больше не будет.

В своем Telegram-канале Ксения Собчак написала, что российское шоу на Первом канале прекращает свою работу.

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По данным моего источника, "Вечерний Ургант" принято решение закрыть, – отметила она.

Скриншот Telegram

Между тем сами представители Первого канала опровергают информацию о закрытии проекта с Ургантом.

Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят все развлекательные программы – от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", — объяснили в пресс-службе.

Также на канале добавили, что Ургант вернется к привычному режиму работы, как только "урегулируется сложная ситуация" в стране. Однако Собчак сомневается, что Иван Ургант когда-нибудь вернется к съемкам вообще.

Внутри программы люди утверждают обратное, – рассказала журналистка.

Скриншот Telegram

Напомним, 24 февраля, в день вторжения Путина в Украину, Иван Ургант опубликовал в Instagram черную картинку и написал: "Страх и боль. Нет войне". После этого он не выходил на связь в соцсетях.

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Скриншот Instagram

Как мы уже писали, многие звезды присоединяются к поддержке Украины из-за нападения РФ. Так, Светлана Лобода со слезами на глазах призывала остановить войну. А Андрей Макаревич потребовал прекратить "это сумасшествие".