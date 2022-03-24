Из-за санкций? Близкий Пугачевой продает свой пентхаус в Нью-Йорке

Валентин Юдашкин продает свою недвижимость в Нью-Йорке / Фото: Instagram

Пока Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России, ее близкий друг Валентин Юдашкин не собирается покидать страну. Он сейчас занялся продажей пентхауса в Нью-Йорке, который находится в элитном районе Верхний Ист-Сайд в центре Нью-Йорка.

/ Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Как пишет New York Post, модельер хочет получить за апартаменты миллионов долларов. В квартире, общей площадью в 270 "квадратов", есть две спальни, солярий, гостиную, собственный лифт и террасу с видом на Центральный парк.

Стоит отметить, в 2021 году Юдашкин уже выставлял на продажу пентхаус, однако тогда покупателя не удалось найти.

Напомним, в этом году Валентина Юдашкина не допустили до участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине.

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Добавим, Алла Пугачева и Валентин Юдашкин дружат уже много лет. Модельер обязательный гость на каждом семейном торжестве Примадонны. Алла Борисовна, в свою очередь, любит бывать в доме Юдашкиных.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут получить гражданство Израиля.