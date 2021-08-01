Избиение танцора Дорофеевой. Нападавший мог быть из Управления госохраны

В УГО уже проверяют информацию, работает ли подозреваемый в госорганах

В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

В Сети предполагают, что мужчина, который избил танцора из балета Нади Дорофеевой, мог работать в Управлении государственной охраны Украины.

В частности, об этом написала Анна Салата в Facebook.

Она отметила, что нападающий якобы уже удалился из всех соцсетей, однако люди сделали снимки его страницы и узнали место работы.

Сайту "Сегодня" сообщили в УГО, что уже назначена служебная проверка инцидента.

"Вне зависимости от того, будет ли выявлена вина нашего сотрудника, принято решение оказать помощь пострадавшему", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе охраны.

Певица Надия Дорофеева уточнила, что врачи завтра будут пытаться вывести Женю из комы.

"Чувака этого уже нашли, им уже занимаются правоохранительные органы. Женечка сейчас в коме и завтра его попытаются из нее вывести", – рассказала Дорофеева.

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