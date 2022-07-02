Издательница Полина Неня обвинила Тину Кароль в "войне с конкурентами"

Полина Неня раскритиковала Тину Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/polinanenia

Тина Кароль с началом полномасштабной войны стала ездить по миру с благотворительными концертами. Недавно певица высказалась насчет запрета российской музыки в Украине.

В своем посте в Instagram певицу упомянула светская львица Полина Неня. Она открыто дала понять, что Кароль перешла дорогу многим украинским исполнителям. В частности, речь шла о Светлане Лободе. Именно ее фотографию Неня разместила в публикации.

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Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную, талантливую артистку в Украине. Как журналист, я не понимаю лишь одного. Дорогие коллеги, с 2014 года у нас в стране одна народная любимица, а остальные всегда недостаточно искренни, недостаточно украинские, недостаточно достойные, хоть они ни разу не нарушали закон Украины продолжая петь, творить и уплачивать налоги тут, – написала Неня.

Полина заявила, что пока в стране идут боевые действия Тина Кароль "продолжает свою войну с конкурентами".

Меня обескураживает бесконечные сюжеты, провокации, обвинения в лукавости, неискренности, от тех, кто проплачивал рекламные проявления в российских телеграмм каналах и издает альбомы без единой украинской песни. Устраивается откровенный террор, закрывается доступ к СМИ и концертным площадкам, – высказалась Неня.

По мнению издательницы, сейчас творчество Кароль принесет меньше пользы, чем концерт Светланы Лободы. Кроме того, в своем посте Неня упомянула и других украинских звезд – Веру Брежневу, Олю Полякову, Машу Ефросинину, Потапа, Джамалу, Дмитрия Монатика и Алину Паш - которым исполнительница так же подпортила карьеру.

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Несмотря на то, что публикация Нени была добавлена еще вчера никто из упомянутых звезд не отреагировал на нее. Только Светлана Лобода оставила короткий комментарий.

Ценю твою поддержку. Люблю и уважаю смелых людей, – написала певица.

Скриншот – instagram.com/polinanenia

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