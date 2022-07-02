Видавниця Поліна Неня звинуватила Тіну Кароль у "війні з конкурентами"

Поліна Неня розкритикувала Тіну Кароль / Фото: instagram.com/polinanenia

Тіна Кароль із початком повномасштабної війни стала їздити світом із благодійними концертами. Нещодавно співачка висловилася щодо заборони російської музики в Україні.

У своєму пості в Instagram співачку згадала світська левиця Поліна Неня. Вона відкрито дала зрозуміти, що Кароль перейшла дорогу багатьом українським виконавцям. Зокрема, йшлося про Світлану Лободу. Саме її фотографію Неня розмістила у публікації.

Реклама

Відверто неприємно спостерігати всі ці спроби Тіни Кароль ліквідувати будь-яку популярну, талановиту артистку в Україні. Як журналіст, я не розумію лише одного. Дорогі колеги, з 2014 року у нас в країні одна народна улюблениця, а решта завжди недостатньо щирих, недостатньо українських, недостатньо гідних, хоч вони жодного разу не порушували закон України продовжуючи співати, творити та сплачувати податки тут, – написала Неня.

Поліна заявила, що поки що в країні йдуть бойові дії Тіна Кароль "продовжує свою війну з конкурентами".

Мене бентежить нескінченні сюжети, провокації, звинувачення в лукавості, нещирості від тих, хто проплачував рекламні прояви в російських телеграм каналах і видає альбоми без жодної української пісні. Влаштовується відвертий терор, закривається доступ до ЗМІ та концертних майданчиків, – висловилася Неня.

На думку видавниці, зараз творчість Кароль принесе менше користі, ніж концерт Світлани Лободи. Крім того, у своєму посту Неня згадала й інших українських зірок – Віру Брежнєву, Олю Полякову, Машу Єфросинину, Потапа, Джамалу, Дмитра Монатика та Аліну Паш – яким виконавиця так само зіпсувала кар'єру.

Реклама

Незважаючи на те, що публікацію Нені додали ще вчора ніхто зі згаданих зірок не відреагував на неї. Лише Світлана Лобода залишила короткий коментар.

Ціную твою підтримку. Люблю та поважаю сміливих людей, – написала співачка.

Скріншот – instagram.com/polinanenia

Раніше Олексій Суханов, Ксенія Мішина та інші зірки заступилися за режисера "Дизель шоу", якому не виплатили зарплату.