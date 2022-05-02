Известный продюсер после войны покажет фильм о ЛГБТ-людях на фронте

Алексей Гладушевский снимает фильм о ЛГБТ-сообществе на фронте

Алексей Гладушевский известен своими достаточно провокационными и новаторскими идеями в кино и сериалах. Именно он стал продюсером первого украинского фильма о ЛГБТ "Мой юный принц".

Война изменила вектор работы режиссера и продюсера, однако он продолжает настаивать на необходимости поднимать в обществе вопрос сексуальных меньшинств.

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Как рассказал Гладушевский в интервью "КП в Украине" новый проект будет посвящен людям из ЛГБТ-сообщества, которые сейчас защищают нашу страну на передовой.

Это история о возрождении страны после российского вторжения. У каждого эпизода этой документальной саги будет отдельная тема – Мариуполь, Херсон, Буча, Чернигов, Харьков, военные, животные, – рассказывает о проекте Гладушевский. – Я пока продюсер одной из провокационных серий на очень важную тему – тему ЛГБТ-комьюнити в военных действиях. То есть и про тех, кто воюет, и про тех, кто находится в тылу, и с какими нюансами они сталкиваются.

Таких историй много, но сейчас в Украине до сих пор не хотят говорить об этом открыто.

Ребята из ЛГБТ-комьюнити на войне, а многие политики – где? Важно не ссорами заниматься, важно не допустить, чтобы недобросовестные политики вернулись назад к власти. Поэтому я считаю, что на такие темы важно говорить, чтобы мы очень четко понимали, кто на самом деле враг, – рассказал продюсер.

По словам продюсера сейчас над созданием проекта работает большая команда журналистов, режиссеров и продюсеров. Как говорит Гладушевский, главный шоураннер, продюсер и идеолог этого проекта Никита Торжевский.

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Напомним, что французский режиссер Мишель Хазанавичюс поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма, который будет показан на Каннском фестивале.