Відомий продюсер після війни покаже фільм про ЛГБТ-людей на фронті

Олексій Гладушевський знімає фільм про ЛГБТ-спільноту на фронті

Олексій Гладушевський відомий своїми досить провокаційними та новаторськими ідеями у кіно та серіалах. Саме він став продюсером першого українського фільму про ЛГБТ "Мій юний принц".

Війна змінила вектор роботи режисера та продюсера, проте він продовжує наполягати на необхідності порушувати у суспільстві питання сексуальних меншин.

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Як розповів Гладушевський в інтерв'ю "КП в Україні" новий проект буде присвячений людям із ЛГБТ-спільноти, які зараз захищають нашу країну на передовій.

Це історія про відродження країни після російського вторгнення. Кожен епізод цієї документальної саги матиме окрему тему – Маріуполь, Херсон, Буча, Чернігів, Харків, військові, тварини, – розповідає про проект Гладушевський. – Я поки що продюсер однієї з провокаційних серій на дуже важливу тему – тему ЛГБТ-ком'юніті у воєнних діях. Тобто і про тих, хто воює, і про тих, хто перебуває у тилу, і з якими нюансами вони стикаються.

Таких історій багато, але зараз в Україні досі не хочуть говорити відкрито про це.

Хлопці з ЛГБТ-ком'юніті на війні, а багато політиків – де? Важливо не займатися сварками, важливо не допустити, щоб недобросовісні політики повернулися назад до влади. Тому я вважаю, що на такі теми важливо говорити, щоби ми дуже чітко розуміли, хто насправді ворог, – розповів продюсер.

За словами продюсера, зараз над створенням проекту працює велика команда журналістів, режисерів та продюсерів. Як каже Гладушевський, головний шоураннер, продюсер та ідеолог цього проекту Микита Торжевський.

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Нагадаємо, що французький режисер Мішель Хазанавічюс підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму, який буде показано на Каннському фестивалі