Известный продюсер предложил Киркорову уйти со сцены и стать его охранником. Певец не стал молчать

Виктор Дробыш высказался о Филиппе Киркорове / Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Филиппа Киркорова критикуют многие. Недавно Сергей Соседов рассказывал, какие песни певца следует запретить. Киркоров решил не отвечать на высказывания музыкального критика. А вот слова Виктора Дробыша задели артиста.

Редакторы одного из российских музыкальных каналов собрали высказывания Дробыша о Киркорове и попросили его прокомментировать эти слова. Видео появилось в Instagram.

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Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит, – говорил продюсер.

Во время интервью Виктор Дробыш не захотел обсуждать эту тему, но назвал себя смелым парнем.

Решил прокомментировать видео музыкального продюсера Филипп Киркоров. В комментарии к публикации он написал, что больше не хочет знать Дробыша.

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Виктор Дробыш. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал – забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека… Я тебя презираю! – написал Киркоров.

Скриншот: Instagram

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