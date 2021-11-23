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Киркоров больше не хочет вспоминать брак с Пугачевой: Это было давно и неправда

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 11:19
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Долгое время экс-супруги после развода поддерживали хорошие отношения. Филипп Киркоров не скупился на комплименты в адрес бывшей жены
Филипп Киркоров рассказал, почему в его доме нет фотографий с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров рассказал, почему в его доме нет фотографий с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Но в последнее время Филипп Киркоров не очень любит обсуждать свои отношения с Аллой Пугачевой. Тем более сейчас ходят слухи, что бывшие супруги находятся в ссоре.

Во время недавнего интервью для журнала ОК! главный редактор издания Вадим Верник обратил внимание, что на втором этаже загородного особняка поп-короля множество фотографий и афиш с участием Филиппа, но нет ни одного фото с Аллой Борисовной.

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Не живу воспоминаниями. Сегодня эти воспоминания неуместны, да и не нужны никому. Это другая жизнь, она была прекрасна. Но сейчас у каждого своя жизнь. Это было давно и неправда, – сказал певец в интервью.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Алла Пугачева и Филипп Киркоров / Фото: Instagram

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. В одном из своих интервью бывшая домработница пары рассказывала, что Филипп Киркоров пытался спасти брак.

Певец второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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