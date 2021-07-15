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Чем завершился скандал с обнаженкой Jerry Heil и Анны Тринчер в Instagram

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
15 июля, 17:10
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Девушки одна за другой "слили" в Сеть скриншоты их личной переписки, в которой делились откровенными фото. Чем закончился скандал и был ли это обычный пиар – узнайте далее
Скандал Анны Тринчер и Jerry Heil
Скандал Анны Тринчер и Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official

Певица Jerry Heil, которая вместе с Виктором Павликом и Мишей Романовой вошли в первую десятку судей шоу "Співають всі", опубликовала в соцсети скриншот переписки со своей коллегой, актрисой и певицей Анной Тринчер. На снимке было видно, как Аня советовалась с Jerry Heil по поводу публикации своих откровенных фото в Instagram. Как в итоге оказалось, скрин переписки был выставлен в соцсеть случайно, однако к тому времени Анна Тринчер успела "отомстить" коллеге, опубликовав и ее откровенные фото со скриншота их чата. После этого девушки удалили свои публикации, но примирились ли они в итоге – остается интригой.

С чего начался скандал?

В Instastories Jerry Heil появился скриншот ее переписки с Аней Тринчер, которая спрашивала, нравятся ли ей ее новые фото. Анна не могла определиться, стоит ли публиковать подобные фото в соцсети, а Jerry Heil, в свою очередь, намекнула, что они слишком откровенные.

Пока Jerry Heil была на съемке, Анна Тринчер негодовала, почему ее коллега опубликовала этот скрин. Не дозвонившись к Jerry Heil, Анна Тринчер на эмоциях тоже опубликовала скриншот их переписки – только в этот раз уже с откровенными фото самой Jerry Heil.

Анна Тринчер и Jerry Heil поскандалили из-за "слива" фото друг друга
Анна Тринчер и Jerry Heil поскандалили из-за "слива" фото друг друга / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official

Jerry Heil позже объяснила в Instastories, что не понимает, как этот скриншот попал в Сеть и попросила Анну Тринчер "не кипешевать".

Jerry Heil о скандале с Анной Тринчер
Jerry Heil о скандале с Анной Тринчер / Фото: instagram.com/thejerryheil

Как отреагировала Анна Тринчер?

Уже на следующий день Анна Тринчер прокомментировала происшедшее в Instastories.

Я знаю, что я очень эмоциональна. Я много чего могу сделать на эмоциях. И в итоге я оказалась виновата в том, что наша личная переписка с Яной была слита через ее Instagram и теперь ее подписчики меня хейтят. Зачем я сделала тоже самое? Потому что я не знала, как отреагировать. Человек не брал час трубку, не отвечал абсолютно нигде и я почувствовала несправедливость. Поэтому вчера у меня случился эмоциональный срыв, – сказала Анна Тринчер.

Анна Тринчер о скандале с Jerry Heil
Анна Тринчер о скандале с Jerry Heil / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Многие поклонники после этого заподозрили, что скандал Jerry Heil и Анны Тринчер был всего лишь пиаром. Сама же Анна Тринчер намекнула в Instastories, что добавила популярности Jerry Heil и прикрепила скриншот аналитики.

Скриншот Instagram

Ранее мы рассказали о последних скандалах певицы Тины Кароль, имя которой в последнее время часто попадает в громкие заголовки прессы.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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