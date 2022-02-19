Jerry Heil против Натальи Могилевской: звезды сойдутся в шоу Ігри талантів

В шоу «Ігри талантів» сойдутся Наталья Могилевская и Jerry Heil / Фото: телеканал "Украина"

Участники шоу "Ігри талантів" поразят нас своими необычайными умениями. Но угадать их скрытые способности – задача не из легких. Простые украинцы вместе со звездами шоу-бизнеса постараются вывести участников на чистую воду и выиграть главный приз – 150 тысяч гривень.

В одном из выпусков масштабного проекта будут соревноваться две популярные певицы – Наталья Могилевская и Jerry Heil, которые, как оказалось, имеют совершенно разные подходы к игре.

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Наталья Могилевская и DZIDZIO / Фото: телеканал "Украина"

Трезвый расчет и логические выводы – это о легендарной артистке Наталье Могилевской. Певица убеждена, что именно благодаря им ей с партнером по игре удастся стать триумфаторами шоу и правильно распознать таланты удивительных участников.

Безусловно, логика. Мой прекрасный партнер демонстрирует мне, что именно она очень важна, потому что бывают подсказки, где необходимо и мышление, и знание истории, и нужно придумать ассоциативный ряд. Соединить отрывки информации и сделать из этого конфетку – это логика, – отмечает Наталья Могилевская.

Певица Jerry Heil / Фото: телеканал "Украина"

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Кардинально другую тактику выбрала ее соперница – популярная певица и блоггер Jerry Heil. Девушка говорит, что в ее случае по-другому быть не может.

Навіть з огляду на мою творчість, як я виглядаю і як поводжуся – ну яка логіка? – смеется за кулисами шоу "Ігри талантів" Jerry Heil. – Інтуїція виключно! На таких шоу зазвичай бувають дуже неочікувані учасники. Тому хочеться познайомитися з якимсь видом діяльності, про який я раніше не знала.

А какие еще знаменитости попробуют свои силы в новом супершоу канала "Украина" и как они это будут делать – узнаем уже скоро!

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу телеканала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик.

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Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Смотрите новое грандиозное шоу "Ігри талантів" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина"!

Ранее сообщалось, что на шоу "Ігри талантів" придут Тина Кароль и Юлия Санина.