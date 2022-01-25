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Кароль и Санина не верят в интуицию, но придут в шоу Ігри талантів

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 15:41
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Певицы станут звездными гостьями нового грандиозного шоу на телеканале "Украина"
Тина Кароль и Юлия Санина станут звездными гостями шоу "Игри талантів"
Тина Кароль и Юлия Санина станут звездными гостями шоу "Игри талантів" / Фото: телеканал "Украина"

Развлекательное шоу "Ігри талантів" по ​​всемирно известному формату Game Of Talents компании Fremantle стартует в эфире телеканала "Украина" уже в феврале.

Игроки в студии испытают свою удачу и постараются угадать скрытые оригинальные таланты более 100 незнакомцев. А помогать им в этом будут украинские знаменитости, среди которых поп-дива Тина Кароль, фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина, актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский, Даша Трегубова, участник группы ТНМК Фагот, певица Даша Астафьева и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

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DZIDZIO – ведущий нового шоу
DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новый масштабный проект телеканала "Украина" поразит зрителей интригами, уникальными талантами и заветными желаниями, ради которых простые украинцы будут соревноваться в шоу.

Кто-то из игроков мечтает открыть собственное дело, кто-то это сделал, но теперь испытывает трудности с погашением кредита. Кто-то хочет построить дом для своей семьи, а кто-то – помогать другим.

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Чтобы выиграть 150 тысяч гривен, им придется угадать скрытые таланты 11 незнакомцев. Сделать это непросто, ведь участники будут запутывать игроков. Поэтому на помощь им придут звезды. В каждом выпуске появится определенная пара артистов, имена всех станут известны совсем скоро.

Скажу честно – у меня слишком "хорошая" интуиция, потому что я всегда проигрываю в таких проектах, – смеясь, отметила за кулисами шоу "Игры талантов" поп-дива Тина Кароль. – Но я верю, что нас и всех зрителей поразят уникальными способностями.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Оказывается, "шестое чувство" нередко подводит и Юлию Санину. Но знаменитость обещает, что сделает все возможное, чтобы ее команда одержала победу.

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В моем случае интуиция – последнее, чему следует доверять. Ее у меня почти нет. Хотелось бы расставить все точки над "i" в шоу, поэтому я буду все тщательно анализировать, – говорит фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина
Солистка The Hardkiss Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Однако на сцене будет находиться человек, который знает немало секретов и всегда сможет навести участников на правильную мысль.

Конечно, я не знаю всех тайн этого шоу, но кое-что мне все же известно. Я так сопереживаю нашим участникам, что постоянно хочу помочь им. Но почему бы и нет? Это же обычные украинцы, пришедшие воплощать в жизнь мечты. Звездам бы ни помогал, а тут – другое дело, – с улыбкой поделился ведущий проекта DZIDZIO.

А чем будут руководствоваться другие звездные участники шоу "Ігри талантів" – холодным расчетом, логикой или же будут доверять своей интуиции? Узнаем уже скоро!

DZIDZIO стал ведущим шоу " Ігри талантів"
DZIDZIO стал ведущим шоу " Ігри талантів" / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game Of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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