Нелегальные концерты и пластинки: как Градский разбогател в советские годы

Александр Градский заработал свое состояние еще в советские годы / Фото: Instagram
Недавно стало известно о долгах российского певца, с которым он не успел рассчитаться. Но близким не стоит беспокоиться, ведь также Александр Градский оставил многомиллионное состояние.
Интересно, что певец сумел разбогатеть еще в СССР. Об этом рассказал друг Градского Евгений Додолев журналистам kp.ru.
Градский устраивал в советские годы левые концерты, от которых доход клал себе в карман, так все делали. Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией – сам продавал, – рассказал друг певца.
С 1975 года он был одним из трех самых высокооплачиваемых артистов в СССР.
Я получал полторы тысячи рублей (554 гривен) в день за три двухчасовых концерта, – делился как-то Градский.
Наследство Александра Градского
Известно, что из имущества у певца было несколько квартир в Москве, загородный дом, десятки земельных участков. Помимо этого у Градского были счета в банках и пять элитных автомобилей: Lexus RX 450, Lincoln Town Car, Chevrolet Lumina, Toyota 4Runner и Mercedes-Benz.
Напомним, что причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Помимо этого, в сентябре композитор переболел COVID-19, а это привело к ухудшению его здоровья. Он также жаловался на боли в ногах и мало двигался.
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