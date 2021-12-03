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Наследникам Александра Градского придется погасить его долги

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 13:23
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Первого декабря родные и друзья Александра Градского простились с ним на траурной церемонии в Москве. Популярный композитор оставил по себе не только большое состояние, но и задолженности
После смерти Градского его семья получила неоплаченные налоги на полмиллиона рублей
После смерти Градского его семья получила неоплаченные налоги на полмиллиона рублей / Фото: YouTube

Музыкант скоропостижно ушел из жизни, поэтому не успел со всеми рассчитаться. Налоговая сообщает, что общая сумма долгов артиста – 523 тысячи рублей. Из которых большую часть – 453 тысячи он должен был отдать за московскую недвижимость.

Также Градский задолжал фискальной службе 27 тысяч земельного и 43 тысячи транспортного налогов.

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Новые подробности о свадьбе Александра Градского и Марины Коташенко
Новые подробности о свадьбе Александра Градского и Марины Коташенко / Фото: Instagram

Поклонников маэстро интересует не только вопрос о том, кто же получит многомиллионное наследство, но и кто рассчитается с его долгами. Известный юрист Андрей Алешкин объяснил Starhit, что задолженность автоматически спишут со счетов Градского.

При этом погасить его по налогам обязан тот наследник, который получает имущество. Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдет к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога, — говорит адвокат.

У Александра были крупные счета в банке и много недвижимости. Его общее состояние оценивается в пять миллионов долларов.

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От чего умер Градский?

Напоминаем, что причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Помимо этого, в сентябре композитор переболел коронавирусом, а это привело к ухудшению его здоровья. Он также жаловался на боли в ногах и мало двигался.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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