Как с годами изменился длинноволосый красавец Маликов (фото)

Дмитрий Маликов: тогда и сейчас / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

В своем Instagram-профиле Маликов опубликовал праздничное фото с тортом, на котором его миниатюрная фигурка с микрофоном. В подписи артист поблагодарил всех за теплые поздравления.

Реклама

По случаю дня рождения известного певца, "Сегодня" решили показать, как выглядел Дмитрий Маликов в начале своей карьеры.

На днях, кстати, артист запостил в Instagram свое архивное фото. Кадр был сделан в 1993 году.

Реклама

Дмитрий Маликов в молодости / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Маликов всегда носил длинные волосы и мало кто видел его с короткой стрижкой.

Молодой Дмитрий Маликов / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Реклама

Внешность певца с годами также практически не меняется. Вот, к примеру, еще одно фото молодого Дмитрия.

Как Дмитрий Маликов выглядел в молодости / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Дмитрий Маликов записал свою первую песню в 14 лет. Позже его композицию впервые исполнила Лариса Долина.

Дмитрий Маликов дебютировал на сцене в 1986 году / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

На телевидении артист дебютировал в 1986 году – он выступил в программах "Шире круг" и "Утренняя почта".

Дмитрий Маликов стал популярным после первого выхода на большую сцену / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Популярность к Маликову пришла буквально сразу после его первого выхода на большую сцену. Сольный концерт он дал в "Олимпийском" в 1990 году, а через год выпустил первый альбом.

Как Дмитрий Маликов выглядит сейчас / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

В вот короткое видео с Дмитрием Маликовым из 2000 года, которым он поделился в соцсети:

У Дмитрия Маликова были отношения с Натальей Ветлицкой. После он закрутил роман с дизайнером Еленой Изаксон, которая родила ему дочь. Маликов также воспитывал дочь Изаксон от первого брака. После у пары появился сын от суррогатной матери.

Дмитрий Маликов с женой и дочкой / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Маликов снялся в нескольких фильмах и сериалах, в некоторых из них он сыграл самого себя.

Как сейчас выглядит Дмитрий Маликов / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Недавно юбилей отпраздновал известный ведущий Андрей Малахов. Как он выглядел в молодости, смотрите здесь.