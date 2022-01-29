Як із роками змінився довговолосий красень Маліков (фото)

Дмитро Маліков: тоді і зараз / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

У своєму Instagram-профілі Маліков опублікував святкову світлину із тортом, на якому його мініатюрна фігурка з мікрофоном. У підписі артист подякував усім за теплі вітання.

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З нагоди дня народження відомого співака "Сьогодні" вирішили показати, як виглядав Дмитро Маліков на початку своєї кар'єри.

Днями, до речі, артист застиг у Instagram своє архівне фото. Кадр було зроблено у 1993 році.

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Дмитро Маліков у молодості / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Маліков завжди носив довге волосся і мало хто бачив його з короткою стрижкою.

Молодий Дмитро Маліков / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

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Зовнішність співака із роками також практично не змінюється. Ось, наприклад, ще одна світлина молодого Дмитра.

Як Дмитро Маліков виглядав у молодості / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Дмитро Маліков записав свою першу пісню у 14 років. Згодом його композицію вперше виконала Лариса Доліна.

Дмитро Маліков дебютував на сцені у 1986 році / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

На телебаченні артист дебютував у 1986 році – він виступив у програмах "Шире круг" та "Утренняя почта".

Дмитро Маліков став популярним після першого виходу на велику сцену / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Популярність до Малікова прийшла буквально одразу після його першого виходу на велику сцену. Сольний концерт він дав в "Олімпійському" у 1990 році, а за рік випустив перший альбом.

Як Дмитро Маліков виглядає зараз / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Ось коротке відео з Дмитром Маліковим з 2000 року, яким він поділився в соцмережі:

Дмитро Маліков мав стосунки з Наталією Ветлицькою. Після цього він закрутив роман із дизайнеркою Оленою Ізаксон, яка народила йому дочку. Маліков також виховував дочку Ізаксон від першого шлюбу. Потім у пари з'явився син від сурогатної матері.

Дмитро Маліков з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Маликов знявся у кількох фільмах та серіалах, у деяких із них він зіграв самого себе.

Як зараз виглядає Дмитро Маліков / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Нещодавно ювілей відсвяткував відомий ведучий Андрій Малахов. Як він виглядав у молодості, дивіться тут