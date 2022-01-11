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Малахову – 50: как годы поменяли главного разоблачителя звезд

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 14:55
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Андрей Малахов начал свою карьеру в 90-х и сейчас является одним из самых популярных телеведущих
Как Андрей Малахов выглядел в молодости
Как Андрей Малахов выглядел в молодости / Фото: instagram.com/malakhov007

Звезда ток-шоу и скандальных программ Андрей Малахов, который недавно пообщался с обгоревшей Мариной Хлебниковой, 11 января празднует юбилей. По этому поводу "Сегодня" собрали архивные фото ведущего в разные годы его жизни.

Как Андрей Малахов выглядел в детстве
Как Андрей Малахов выглядел в детстве / Фото: instagram.com/malakhov007

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Андрей Малахов много лет был лицом телеканалов "Россия-1" и "Первого канала", в 2000-х он вел "Большую стирку", затем были "Пусть говорят" и "Привет, Андрей", а сейчас у него свое шоу – "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Андрей Малахов в 2001 году
Андрей Малахов в 2001 году / Фото: instagram.com/malakhov007

Кажется, будто все российские звезды были в гостях у Малахова. Но далеко не со всеми он поддерживает хорошие отношения – ведь почти каждый его эфир – это скандал.

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Андрей Малахов и Бейонсе, 2008 год
Андрей Малахов и Бейонсе, 2008 год / Фото: instagram.com/malakhov007

В 2019-м с Малаховым поссорилась Примадонна, которой не нравились публикации о ней в издании, главным редактором которого был Андрей. Тогда Пугачева даже позвонила журналисту и накричала на него.

Кстати, Андрей Малахов является крестным отцом детей Филиппа Киркорова Аллы-Виктории и Мартина. У ведущего также есть сын Александр, который родился в 2017 году.

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Андрей Малахов с дочкой Киркорова Аллой-Викторией
Андрей Малахов с дочкой Киркорова Аллой-Викторией / Фото: instagram.com/malakhov007

Андрей Малахов снимался в клипах Наташи Королевой и Анны Седоковой, а также появлялся в сериалах и фильмах, среди которых "Свадьба по обмену" и "Кухня".

Андрей Малахов снялся в клипе Анны Седоковой
Андрей Малахов снялся в клипе Анны Седоковой / Фото: YouTube

Два года назад Наташа Королева собиралась подать в суд на Малахова, за то, что в его программе обсуждали историю с любовницей Тарзана. Андрей в прямом эфире рассказал о первой встрече мужа Королевой с любовницей Анастасией Шульженко, и певица отреагировала на это угрозами в адрес шоумена.

Ранее известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Андрея Малахова.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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