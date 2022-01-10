Дмитрий Шепелев впервые показал ребенка от новой жены – он похож на его сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо младшего сына Тихона / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова редко делятся совместными фото, а тем более почти не публикуют снимки детей, но на этот раз они решили сделать исключение. Пара впервые показала лицо общего сына Тихона, которому сейчас десять месяцев.

Сын. Январь. Кролик, – подписал снимок телеведущий.

Как выглядит младший сын Дмитрий Шепелева / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

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В комментариях подписчики не скрывали восторга. Многим отметили, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона.

"Я подумала – Платоша. Потом догадалась – Тихон"

"На вас похож пацан, хорошенький. На брата тоже. Кровь не вода"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Избранница Шепелева тоже на своей страничке в Instagram поделилась фото сына.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова впервые показали лицо сына Тихона / Фото: instagram.com/tulupova

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Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. При этом пара уже воспитывает двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.

Ранее Дмитрий Шепелев поделился редким видео с сыном Жанны Фриске.