Дмитрий Шепелев впервые показал ребенка от новой жены – он похож на его сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо младшего сына Тихона / Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова редко делятся совместными фото, а тем более почти не публикуют снимки детей, но на этот раз они решили сделать исключение. Пара впервые показала лицо общего сына Тихона, которому сейчас десять месяцев.
Сын. Январь. Кролик, – подписал снимок телеведущий.
В комментариях подписчики не скрывали восторга. Многим отметили, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона.
- "Я подумала – Платоша. Потом догадалась – Тихон"
- "На вас похож пацан, хорошенький. На брата тоже. Кровь не вода"
Избранница Шепелева тоже на своей страничке в Instagram поделилась фото сына.
Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. При этом пара уже воспитывает двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.
Ранее Дмитрий Шепелев поделился редким видео с сыном Жанны Фриске.