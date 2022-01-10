Дмитро Шепелєв вперше показав дитину від нової дружини – вона схожа на його сина від Жанни Фріске

Дмитро Шепелєв вперше показав обличчя молодшого сина Тихона / Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитро Шепелєв та його обраниця Катерина Тулупова рідко діляться спільними фото, а тим більше майже не публікують знімки дітей, але цього разу вони вирішили зробити виняток. Пара вперше показала обличчя спільного сина Тихона , якому зараз десять місяців
Син. Січень. Кролик, – підписав знімок телеведучий.
У коментарях підписники не приховували захоплення. Багато зазначили, що Тихін дуже нагадує свого старшого брата Платона.
- "Я подумала – Платоша. Потім здогадалася – Тихін"
- "На вас схожий пацан, гарненький. На брата теж. Кров не вода"
Обраниця Шепелєва теж на своїй сторінці у Instagram поділилася фото сина.
Для Дмитра та Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу із покійною Жанною Фріске – Платона та доньку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.
Раніше Дмитро Шепелєв поділився рідкісним відео із сином Жанни Фріске.