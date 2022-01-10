Дмитро Шепелєв вперше показав дитину від нової дружини – вона схожа на його сина від Жанни Фріске

Дмитро Шепелєв вперше показав обличчя молодшого сина Тихона / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро Шепелєв та його обраниця Катерина Тулупова рідко діляться спільними фото, а тим більше майже не публікують знімки дітей, але цього разу вони вирішили зробити виняток. Пара вперше показала обличчя спільного сина Тихона , якому зараз десять місяців

Син. Січень. Кролик, – підписав знімок телеведучий.

Як виглядає молодший син Дмитро Шепелєва / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

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У коментарях підписники не приховували захоплення. Багато зазначили, що Тихін дуже нагадує свого старшого брата Платона.

"Я подумала – Платоша. Потім здогадалася – Тихін"

"На вас схожий пацан, гарненький. На брата теж. Кров не вода"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Обраниця Шепелєва теж на своїй сторінці у Instagram поділилася фото сина.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова вперше показали обличчя сина Тихона / Фото: instagram.com/tulupova

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Для Дмитра та Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу із покійною Жанною Фріске – Платона та доньку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.

Раніше Дмитро Шепелєв поділився рідкісним відео із сином Жанни Фріске.