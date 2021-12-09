Как выглядят Гарри, Гермиона и Рон 20 лет спустя. Смотрите кадр культового воссоединения

Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт на первом кадре из спецэпизода "Гарри Поттера". / Фото: instagram.com/hbo, Скриншот из YouTube

Следом за первым тизером специального эпизода "Гарри Поттера" компания HBO поделилась с поклонниками первым кадром со съемок. Вы только представьте, что совсем скоро сможете увидеть культовое воссоединение смешного Рона Уизли, умной Гермионы Грейнджер и храброго Гарри Поттера.

Хоть и фото довольно темное и плохо видно лица главных героев. Вероятно, это интрига от создателей. Однако видно, что на фото изображены любимые актеры детства – Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф.

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Главные герои "Гарри Поттера" 20 лет спустя. / Фото: instagram.com/hbo

Очевидно, знаменитости находятся в стенах той же школы магии, где есть все волшебное: картины, мебель и даже призраки.

Словно они никуда и не уходили, – прокомментировали снимок в HBO.

Кстати, юбилейный эпизод фильма получил название "Возвращение в Хогвартс" и посвящен именно 20-летию выхода первой части – "Гарри Поттер и философский камень".

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Гермиона, Рон и Гарри в первой части фильма. / Фото: Скриншот из YouTube

Как обещают создатели, исполнители главных ролей во франшиге встретятся через два десятка лет и расскажут истории со съемок любимых фильмов, снятых по романам писательницы Джоан Роулинг.

Это будет похоже на возвращение "Друзей" с подробными интервью и теплыми разговорами с актерами.

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Сама Роулинг в проекте не появится, но в нем покажут архивные кадры с ее участием. Известно, что в фильме также снялись исполнители других ролей: Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрейн, Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Гарри Олдман и другие звезды, много раз отправлявшие нас в сказочное путешествие.

Спецвыпуск "20-летия Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" выйдет в полночь и 1 января 2022 года на канале HBO Max.

Отметим, что с первого тизера реюниона стало ясно, что начнется спецепизод с того, что главные герои получат анонимное письмо-приглашение в школу магии. Но что же будет дальше – это уже настоящая загадка.

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