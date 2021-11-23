Трансгендеры грозятся убить Джоан Роулинг – они вычислили ее адрес

Британская писательница Джоан Роулинг получила множество писем с угрозами от ЛГБТ-активистов. Она заявила, что трансгендеры не заставят ее замолчать

Писательница Джоан Роулинг получает много угроз от трансгендеров / Фото: Getty Images

Дж. К. Роулинг утверждает, что она получила настолько много злобных сообщений, что ей хватило бы их, чтобы обклеить свой дом. Автор "Гарри Поттера" разозлила ЛГБТ-сообщество после того, как заявила о своем призрении в адрес трансгендеров и их сторонников.

Из – за этого модель Джорджия Фрост, "короли трансвеститов" Холли Старс и Ричард Энерджи пришли протестовать прямо под дом писательницы с табличками, на которых было написано: "транс-освобождение – сейчас" и "права трансгендеров – это права человека". Они сделали несколько снимков на фоне жилища Роулинг, а затем обнародовали их в интернете.

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Адрес моей семьи был опубликован в Twitter тремя активистами, которые сфотографировались перед нашим домом так, чтобы он был виден. Я прошу тех, кто ретвитнул тот снимок, даже если они сделали это в знак осуждения, удалить его, – написала Джоан в Сети.

Джоан Роулинг / Фото: Getty Images

Писательница незамедлительно обратилась в службу поддержки, поэтому аккаунты активистов уже удалили.

Известно, что конфликт начался после того, как в прошлом году Роулинг раскритиковала статью из-за использования вместо слова "женщина" термина – "люди, у которых менструация".

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Я уверена, что раньше для обозначения этих людей было какое-то слово. Вумбен? Вимпунд? Вумуд? Кто-нибудь, помогите мне, – шуточно написала Джоан.

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