Какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей супругой Бена Аффлека

Бывшая супруга Бена Аффлека провела выходные вместе с актером и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Эти выходные у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека получились семейными. Пара вместе с детьми отметила Хэллоуин. У актера трое детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самуэль. Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмме и Макса. Теперь стало известно, что на празднике присутствовала и бывшая супруга Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Гарнер / Фото: AFP

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Никто даже и не подумал бы выяснять отношения перед детьми. Да и говорить им больше не о чем. Они прекрасно ладят. Бен и Дженнифер Гарнер расстались в хороших отношениях. Все ладят друг с другом, ну и, конечно, дети находятся в центре внимания. Лопес, Аффлек и Гарнер хотели устроить наследникам незабываемый Хэллоуин. И у них это получилось – рассказал инсайдер в беседе с People.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

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Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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