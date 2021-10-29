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Экс-менеджер Джей Ло объяснил, почему она решила не скрывать роман с Беном Аффлеком

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 октября, 07:47
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После воссоединения Джей Ло и Бен Аффлек предпочитают не обсуждать свою личную жизнь, а некоторые называют роман пары пиаром
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Экс-менеджер певицы Роб Шутер, который недавно назвал причину расставания Аффлека и Лопес 17 лет назад, утверждает – сейчас у пары все серьезно. Если бы для Дженнифер Лопес это было мимолетное увлечение, то она скрывала все тщательно и совместные фото с Аффлеком не попадали бы в Сеть.

Дженнифер не позволила бы нам увидеть, как они гуляют вместе в парке или на красной ковровой дорожке, если бы она не видела для них будущего. Они легко могли бы спокойно встретиться втайне и немного повеселиться вместе. Мир никогда бы об этом не узнал. Но тот факт, что они позволяют нам это увидеть, говорит мне, что все очень серьезно, – цитирует бывшего менеджера певицы таблоид Hola!

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью Йорке
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью Йорке / Фото: Getty Images

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Роб Шутер отметил, 17 лет назад пара почти каждую неделю попадала на обложки всех крупных СМИ, за ней постоянно охотились папарацци – это, конечно же, влияло на отношения звезд. С появлением соцсетей все изменилось. Люди по-прежнему хотят знать о романе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, но нет такого давления, какое было раньше.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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