Камалия о двух истребителях для Украины от ее мужа: Это перевернутая информация

Камалия рассказала правду про два истребителя, которые ее муж якобы купил для Украины / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Уже несколько дней все обсуждают новость о том, что Мохаммад Захур, предприниматель и супруг певицы Камалии, якобы купил для Украины два истребителя. В новом интервью для "Зіркового шляху" Камалия опровергла эту информацию – дело в том, что многие неправильно трактовали слова артистки.

Вы знаете, это перевернутая информация. Я сказала, что Пакистан (приобрел самолеты. –Ред.). Нужно внимательно посмотреть источник видео. А Захур подарил мне (на день рождения. – Ред.) более миллиона евро на траты, которые идут на реконструкцию бывших учебных заведений, и строится специальное жилье для украинских семей – беженцев из горячих точек. Это лучший подарок для меня. Я знаю, как сложно быть беженцем. Я все время встречаюсь с людьми, вижу все. Они все растеряны, не знают языка, хотят домой, – говорит Камалия.

По словам певицы, ее главной целью было создать условия для украинцев, чтобы они чувствовали себя как дома.

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Муж Камалии выделил деньги на постройку домов для украинских беженцев в Германии / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что недавно Камалии исполнилось 45 лет – ко дню рождения артистки мы собрали пять ее архивных фото.