Камалия рассказала о реакции Киркорова, когда писала ему о войне и высылала фото

/ Фото: Instagram

Еще недавно Филипп Киркоров рассказывал о любви к Украине и возмущался, что оказался в черном списке Минкульта. Но с начала войны, артист привыкший быть в центре внимания, решил уйти в тень.

Хоть певец сейчас и не ведет соцсети, но украинские артисты, которые раньше дружили с Киркоровым рассказали о его реакции на вторжении России в Украину

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Как призналась Камалия, Филипп Киркоров решил игнорировать любые сообщения о войне.

Он на меня подписан. Я на него тоже подписана. И в Instagram, и в Facebook. Все смотрели мои эфиры. Он никак не отреагировал. Совершенно никак. Позже я написала. Выслала фото. Тоже ничего. А сейчас я вообще не могу найти в своих контактах его телефон. Я не знаю почему. Просто исчез, – сказала певица в интервью ЖВЛ

Филипп Киркоров и Камалия раньше вместе появлялись на светских мероприятиях / Фото: Spletnik

Напомним, ранее Владимир Остапчук опубликовал свою переписку с Киркоровым на второй день войны и отметил, что жалеет о дружбе с певцом.

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Ранее мы писали, что Лорак, Киркорова Баскова хотят лишить украинских наград.

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