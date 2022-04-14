Камалія розповіла про реакцію Кіркорова, коли писала йому про війну та висилала фото

Камалія висловилася про мовчання Філіпа Кіркорова / Фото: Instagram

Ще нещодавно Філіп Кіркоров розповідав про любов до України і обурювався, що опинився в чорному списку Мінкульту. Але з початку війни артист, який звик бути в центрі уваги, вирішив піти в тінь.

Хоча співак зараз і не веде соцмережі, але українські артисти, які раніше товаришували з Кіркоровим, розповіли про його реакцію на вторгнення Росії в Україну.

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Як зізналася Камалія, Філіп Кіркоров вирішив ігнорувати будь-які повідомлення про війну.

Він на мене підписаний. Я на нього теж підписана. І в Instagram, і у Facebook. Усі дивилися мої ефіри. Він аж ніяк не відреагував. Абсолютно ніяк. Пізніше я написала. Надіслала фото. Теж нічого. А зараз я взагалі не можу знайти у своїх контактах його телефон. Я не знаю чому. Просто зник, – сказала співачка в інтерв'ю ЖВЛ

Філіп Кіркоров та Камалія раніше разом з'являлися на світських заходах / Фото: Spletnik

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук опублікував своє листування з Кіркоровим на другий день війни та зазначив, що шкодує про дружбу зі співаком.

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Раніше ми писали, що Лорак, Кіркорова, Баскова хочуть позбавити українських нагород.

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