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Остапчук разругался с Киркоровым из-за молчания о войне в Украине: Стыдно, что мы были знакомы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 11:19
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Звезды у себя в Instagram продолжают комментировать нападение России на Украину
/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Пока одни российские звезды поддерживают украинцев и говорят, что им стыдно за все происходящее, некоторые предпочитает не замечать, как второй день Россия обстреливает украинские города.

Филипп Киркоров как раз из тех, кто решил никак не комментировать события последних дней. Это возмутило ведущего телеканала "Украина" Владимира Остапчука, который еще недавно отдых с российским певцом.

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В InstaStories телеведущий показал переписку с Киркоровым. Как отметил Владимир, певец мог помочь выразив свою позицию, но Филипп решил молчать.

Знайте, россияне, ваше молчание и поддакивание режиму мы никогда не простим

Скриншот: Instagram

На этом переписка Остапчука с Киркоровым не закончилась. Телеведущий в переписке отметил, что украинская армия победит, а позицию певца никто никто никогда не простит.

Киркоров решил не развивать эту тему, а отметил, что Остапчук показал свое лицо и решил украинского телеведущего добавить в бан.

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П*дар. Мне стыдно, что мы были знакомы

Скриншот: Instagram

Напомним, что Алан Бадоев призвал россиян не писать, как им стыдно, а выходить на улицы.

Ранее Анджелина Джоли выступила с заявлением против войны и вторжения России.

Элина Пелешенко
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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