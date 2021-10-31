Камалия с дочками отмечают Хэллоуин в костюмах ведьм и Харли Квинн (фото)

Камалия показала, как с дочками подготовилась к Хэллоуину / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Образ Харли Квинн уже который год остается одним из самых востребованных в Хэллоуин. Одна из дочерей Камалии, чья мама недавно попала в ДТП, выбрала именно этот популярный костюм для празднования Дня всех святых.

Другая дочь исполнительницы примерила на себя лук ведьмочки в черном платье с пышной юбкой. Новыми снимками с малышками Камалия поделилась на своей странице в Instagram.

Реклама

Счастливого Хэллоуина, – написала в посте Камалия.

Реклама

Сама певица оделась во все черное, дополнив свой хэллоуинский аутфит золотыми украшениями и halo-короной.

Камалия с дочками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

На этом фото можно рассмотреть образ Камалии поближе.

Образ Камалии на Хэллоуин / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы показывали лучшие костюмы западных селебритис, которые они подготовили для Хэллоуина-2021.

Еще новости по теме: