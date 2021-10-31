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Лучшие звездные образы на Хэллоуин-2021: Бритни Спирс, Игра в кальмара, семейка Аддамс (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
31 октября, 15:29
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Во время пандемии праздновать Хэуллоуин как раньше уже не удается, но селебритис все равно готовят страшные и ужасные (или не очень) костюмы для домашних вечеринок
Лучшие костюмы звезд на Хэллоуин-2021
Лучшие костюмы звезд на Хэллоуин-2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Spooky season, как его называют на Западе, официально наступил и звезды традиционно хвастаются крутыми костюмами к Хэллоуину.

Многие знаменитости не дождались 31-го и показали свои образы за неделю до праздника, мы же собрали самые интересные, на наш взгляд наряды, которые нашли в Instagram.

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Смотрите, в кого наряжаются звезды шоу-бизнеса второй ковидный Хэллоуин подряд.

Джейми Ли Кертис

Американская актриса и звезда "Хэллоуина" примерила образ из культового хоррора "Психо" – Мэрион Кейн, которую на экране в 1960 году сыграла ее мама – Джанет Ли.

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Хейли Кийоко

Американская актриса Хейли Кийоко перевоплотилась в 067-го из нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Идеальное попадание в персонажа, на наш взгляд.

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Крис Дженнер

Глава семейства Кардашьян подошла креативно к выбору хэллоуинского образа в этом году – это Джек Скеллингтон из мультфильма "Кошмар перед Рождеством" Тима Бертона.

Крис Дженнер / Фото: instagram.com/krisjenner

Хайди Клум

Королева Хэллоуина ежегодно удивляет своими образами. Все мы помним ее Фиону, Джессику Рэббит и жуткую инопланетянку... А в этом году супермодель нарядилась игривой кошкой.

Хайди Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

Джон Ледженд

Пока что самый обсуждаемый в Сети хэллоуинский образ у певца Джона Ледженда и его семьи. Если "Игра в кальмара" вам надоела, всегда есть бессмертная классика – "Семейка Аддамс".

Трэвис Баркер и Хлои Кардашьян

Самый популярный вариант парного костюма на Хэллоуин – Сид и Нэнси из фильма Алекса Кокса. Недавно обручившиеся Трэвис Баркер и Хлои Кардашьян пошли по протоптанной дорожке и нарядились в панк-звезду и его подругу.

Хейли Бибер

Модель и супруга Джастина Бибера призналась, что первым концертом, который она посетила еще подростком, было шоу Бритни Спирс. К Хэллоуину Хейли подготовила сразу несколько образов поп-принцессы.

Doja Cat

Одна их самых популярных звезд этого года – Doja Cat – повторила образ принцессы Кидагакаш из диснеевского мультфильма "Атлантида: Затерянный мир". Доджа, как говорится, nailed it!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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