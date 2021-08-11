Камалия умилила кадрами с подросшими двойняшками в Турции: Глазами на маму похожи (фото)

Камалия с супругом и дочками в Турции / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Певица Камалия, которая недавно с дочками и отцом отдохнула на Голубых озерах, теперь отправилась в Турцию. Звездная семья позировала в Мармарисе в Турции, а от глаз поклонников не скрылось, как двойняшки Арабелла и Мирабелла подросли и стали еще больше похожи на родителей.
Кадрами с отдыха Камалия поделилась в Insagram-аккаунте. На фото она с супругом и их дочками позируют на палубе.
Отдых вдвойне прекраснее, когда рядом родные люди, – написала Камалия.
К Камалии присоединились друзья их семьи. Фото растрогали поклонников артистки – Камалия и Мохаммад Захур действительно считаются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.
В комментариях отметили, как быстро подросли девочки.
- "Какая ювелирная работа. Одна девочка – копия мамы, вторая – копия папы"
- "Камалия, девочки – копии твои!"
- "Девочки глазами на маму похожи"
Напомним, что Камалия вышла замуж за бизнесмена Мохаммада Захура в 2003 году. Через 10 лет у пары родились двойняшки. В следующем месяце девочкам исполнится восемь лет.
Смотрите в сюжете удивительную историю любви Камалии и Мохаммада:
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