Камалія розчулила кадрами з підрослими двійнятами в Туреччині: Очима на маму схожі (фото)

Камалія з чоловіком і дочками в Туреччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія, яка нещодавно з дочками й батьком відпочила на Блакитних озерах, тепер вирушила до Туреччини. Зіркова родина позувала в Мармарисі в Туреччині, а від очей шанувальників не сховалося, як двійнята Арабелла і Мірабелла підросли та стали ще більше схожі на батьків.

Кадрами з відпочинку Камалія поділилася в Insagram-акаунті. На фото вона з чоловіком і їхніми дочками позують на палубі.

Відпочинок вдвічі прекрасніший, коли поруч рідні люди, – написала Камалія.

Камалія з дочками і Оленою Бернацької / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До Камалії приєдналися друзі їхньої сім'ї. Фото зворушили шанувальників артистки – Камалія та Мохаммад Захур справді вважаються однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

Камалія з дочками Арабеллою і Мірабеллою / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У коментарях відзначили, як швидко підросли дівчинки.

"Яка ювелірна робота. Одна дівчинка – копія мами, друга – копія тата"

"Камалія, дівчинки – копії твої!"

"Дівчата очима на маму схожі"

Нагадаємо, що Камалія вийшла заміж за бізнесмена Мохаммада Захура у 2003 році. Через 10 років у пари народилися двійнята. Наступного місяця дівчаткам виповниться вісім років.

Дивіться в сюжеті дивовижну історію кохання Камалії та Мохаммада:

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