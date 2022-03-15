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"Я — УКРАЇНА": NK выпустила патриотичную, антивоенную песню – услышать надо всем

Ирина Майстренко
15 марта, 12:43
Новая песня артистки вдохновлена самой непростой страницей истории современной Украины

Потап и Настя называют песню важнейшей в своем творчестве / Фото: instagram.com/kamenskux

Вчера мы делились с вами новой версией хита "Я Солдат" Сергея Бабкина, но также мы не можем оставить без внимания новую песни Насти Каменских, над которой она работала вместе с мужем, продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко.

Песня "Я — УКРАЇНА" родилась в этот непростой период, когда Россия 20-й день бомбит наши города. Каждая строчка композиции точно откликнется в сердце каждого:

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Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було? Сьогодні кожен з нас — це Україна!

- с такими словами Каменских анонсировала новую патриотичную песню против войны.

А Потап назвал композицию самой важной песней в творчестве.

Це найважливіша пісня, яку ми написали з @kamenskux. Кожен з нас – Україна! Ми відчуваємо її біль всім серцем! Ми віримо в Неї, а Вона в Нас!

Следующую песню и ролик точно должен услышать и увидеть каждый.

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Текст песни "Я — УКРАЇНА" Насти Каменских и Потапа

Загояться всі рани
Розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою
І знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна

Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль

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Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши
Відправились у сни
Колись назвуть Героями вас
Ви мої сини
І зацвіте калина, мов кров червоний мак
Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю
З тобою я в наші сили
Свобода в серці як крила
І мир повернеться знов
Знаю
З тобою я все подолаю
Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають
Від навали і тьми ворогів
Мої крила тебе обіймать
Мої руки в крові чужаків
Вони ніж нам встромили у спину
Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині
Схрестивши у битві мечі
Відбудуємо все
Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться
Засміються ще знов дітлахи
Сильна нація, вільна, єдина
Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої
Ми — родина!
І нехай буде так!
Буде так!

скриншот из инстаграм Насти Каменских

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