"Я Солдат": Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни самым талантливым воинам ВСУ

Культовую песню "Солдат" группы "5`NIZZA" знают все, даже те, кто другие песни группы не слышал. Но в новых реалиях, когда идет 19-й день войны, которую Россия начала против Украины, песня обретает совершенно иные смыслы.
Новые антивоенные месседжи и вставки на украинском языке под сопровождение из непростых кадров с жертвами и уничтоженными российскими оккупантами городами Сергей Бабкин представил на днях в обновленной версии песни "Солдат".
У композиции также есть посвящение:
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НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!!!
Это надо услышать и увидеть!
Обновленный текст песни "Я солдат" Бабкина:
Я солдат, не спал давно, но питает меня силой мужской
Моя родная земля под ногами.
Я солдат, тем кто к нам пришел с дырявой башкой
Отобью я ее сапогами.
Ой-йо-йо, пусть враг орет в разорванный рот,
Будут прахом – мы рвем их без страха.
Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на*уй.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,
Но она заполняет все прямые эфиры.
Я солдат, солдат своей любимой страны,
Я герой свободного и нового мира.
Ой-йо-йо-йо, Юэй, Юэй.
Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом – это ад и Содом.
Я очень зол и силен, нас таких миллион, пошел вон, Вавилон!
Я солдат, и я знаю свое дело – мое дело стоять,
Чтобы землю усеяли трупы врага,
Эта рагга для тебя, Мама-Ненька, будеш вільна, рідненька.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,
Я солдат, и плевать уже на рваные раны.
Я солдат свободной и великой страны,
Я герой, обо мне напишут вскоре романы.
Напомним, ранее Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню для Путина: Сколько не живете, все равно умрете!
Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!
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