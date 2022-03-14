"Я Солдат": Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни самым талантливым воинам ВСУ

Новая версия песни призвана поднять боевой дух наших защитников и не только

Новая версия песни, которую надо послушать / Фото: instagram.com/babkin_official

Культовую песню "Солдат" группы "5`NIZZA" знают все, даже те, кто другие песни группы не слышал. Но в новых реалиях, когда идет 19-й день войны, которую Россия начала против Украины, песня обретает совершенно иные смыслы.

Новые антивоенные месседжи и вставки на украинском языке под сопровождение из непростых кадров с жертвами и уничтоженными российскими оккупантами городами Сергей Бабкин представил на днях в обновленной версии песни "Солдат".

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У композиции также есть посвящение:

НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!!!

Это надо услышать и увидеть!

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Обновленный текст песни "Я солдат" Бабкина:

Я солдат, не спал давно, но питает меня силой мужской

Моя родная земля под ногами.

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Я солдат, тем кто к нам пришел с дырявой башкой

Отобью я ее сапогами.

Ой-йо-йо, пусть враг орет в разорванный рот,

Будут прахом – мы рвем их без страха.

Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на*уй.

Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,

Но она заполняет все прямые эфиры.

Я солдат, солдат своей любимой страны,

Я герой свободного и нового мира.

Ой-йо-йо-йо, Юэй, Юэй.

Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом – это ад и Содом.

Я очень зол и силен, нас таких миллион, пошел вон, Вавилон!

Я солдат, и я знаю свое дело – мое дело стоять,

Чтобы землю усеяли трупы врага,

Эта рагга для тебя, Мама-Ненька, будеш вільна, рідненька.

Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,

Я солдат, и плевать уже на рваные раны.

Я солдат свободной и великой страны,

Я герой, обо мне напишут вскоре романы.

скриншот из видео

Напомним, ранее Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню для Путина: Сколько не живете, все равно умрете!

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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