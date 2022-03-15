"Я — УКРАЇНА": NK випустила патріотичну, антивоєнну пісню – почути треба всім

Потап та Настя називають пісню найважливішою у своій творчості / Фото: instagram.com/kamenskux

Вчора ми ділилися з вами новою версією хіта "Я Солдат" Сергія Бабкіна, але також ми не можемо залишити без уваги нову пісню Насті Каменських, над якою вона працювала разом з чоловіком, продюсером та музикантом Олексієм Потапенком.

Пісня "Я — УКРАЇНА" народилася у цей непростий період, коли Росія 20-й день бомбардує наші міста. Кожен рядок композиції точно відгукнеться у серці кожного:

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Українці! Щодня болити все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом та серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто у ці дні пішов у вічність! Тримаємося, як би важко не було? Сьогодні кожен з нас це Україна!

– з такими словами Каменських анонсувала нову патріотичну пісню проти війни.

А Потап назвав композицію найважливішою піснею у творчості.

Це найважливіша пісня, яку ми написали з @kamenskux. Кожен з нас – Україна! Ми відчуваємо її біль усім серцем! Ми віримо в Неї, а Вона в Нас!

Наступну пісню та ролик точно має почути й побачити кожен.

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Текст пісні "Я — УКРАЇНА" Насті Каменських та Потапа

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

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Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми — родина!

І нехай буде так!

Буде так!

скріншот з інстаграм Насті Каменських

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