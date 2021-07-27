Каменских обнажилась в бассейне, но фаны расстроились: Водичку то зря заблюрили (фото)

Настя Каменских плавает в бассейне утром / Фото: instagram.com/kamenskux
Этим утром певица Настя Каменских, которая ранее поучаствовала в конкурсе на лучший купальник среди звезд, решила освежиться в бассейне, где сделала очаровательное фото. Артистка позировала полуобнаженной, игриво улыбаясь на камеру.
Снимком певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. Только участок фото, где видна обнаженная часть тела певицы и след от загара, она заблюрила в фоторедакторе.
Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день, – написала певица.
Настя Каменских позировала полуобнаженной в бассейне / Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники и коллеги Насти Каменских не устояли от шуток насчет размытого участка, который они в шутку назвали "мутной водой". И если на других подобных фотографиях певице нередко пишут, что они слишком откровенные, то в этот раз кадр был наоборот, слишком нечетким.
- "Настю, поменяйте фильтр в бассейне. Вода мутная"
- "Слишком размыто"
- "А водичку то зря заблюрили"
- "Слишком красиво"
- "Ну какая же вы красивая и обворожительная"
- "Наша Лопес"
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских о том, как она рисковала во время съемок недавнего клипа:
Ранее поклонники не узнали Настю Каменских, когда она изменила прическу.
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