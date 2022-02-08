Канье Уэст бросил Джулию Фокс и встречается с двойником Кардашьян – СМИ

Канье Уэст замечен в компании копии Ким Кардашьян / Фото: Twitter, instagram.com/chaneyjonesssss
Еще недавно мы писали, что Джулия Фокс может стать новой фэшн-иконой, как Канье Уэста заметили уже с другой девушкой.
Пару засняли папарацци в Малибу. При этом спутника Канье была одета в total black лук от Balenciaga, что явно напоминает стиль Ким Кардашьян.
Пока Уэст прохлаждался на вечеринке в компании длинноволосой Чейни, Джулия Фокс была в Нью-Йорке. Это наталкивает на мысль, что у рэпера новая пассия и с Фокс он уже распрощался.
Кто такая Чейни Джонс
24-летняя Чейни звезда Instagram. Со своими 100 тысячами подписчиков она делится типичными фотографиями в купальниках, с вечеринок и поездок.
Чейни Джонс любит кожаные костюмы и полностью черные наряды, как и Ким Кардашьян. Формы у девушки такие же внушительные.
После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян всячески пытается сократить общение отца с детьми, а сам рэпер удалил все фото с семьей из своего Instagram.
В начале года Канье не мог попасть на день рождения дочери, потому что Ким, как утверждал сам Уэст, скрывала от него место проведения вечеринки.
Позднее эксы публично поссорились из-за детей, а Ким обвинила бывшего супруга в стремлении "контролировать и манипулировать".